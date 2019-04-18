Весенний Забег Младенцев в ТРЦ «Пионер»

21 апреля с 11.00 до 16.00 ТРЦ «Пионер» ждет юных спортсменов на очередной 21-й краевой Забег младенцев для детей 0−2 лет.

Малыши на скорость будут преодолевать дистанцию 5 метров: самые младшие участники — ползком, а более старшие легкоатлеты — бегом и через «препятствия».

Все участники получат памятные подарки и дипломы. Обязательно всем достанутся воздушные шарики! А победителям — спортивные награды: медали за 1,2,3 места в «пятерках», кубки, грамоты и ценные призы!

Помимо основных подарков, традиционно в каждой возрастной категории вручаются призы за лучший костюм участника, самую яркую группу поддержки и самую необычную приманку!

Весенний Забег Младенцев. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер».

Всех гостей праздника ждет веселая семейная шоу-программа, игровая зона для малышей, интерактивные площадки для детей всех возрастов, а также приятные сюрпризы в честь весеннего Забега! Будет очень весело!

Приятным бонусом будет профессиональная фотосъемка у ярких и стильных фотозон, розыгрыши ценных призов среди участников Забега, море позитива, эмоций и невероятного настроения!

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Весенний Забег Младенцев. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер».

А после веселого мероприятия можно будет заглянуть на третий этаж торгового центра и найти для своих малышей много качественных и красивых вещей! Лучшие товары для самых маленьких и деток постарше ждут Вас в «Детском мире», отделе «Саша», «Республика KIDS», «Familia», «Кроха», «Стрекоза», «Мадагаскар», а также в отделах любимых брендов «INCITI KIDS», «H&M», «SELA» на втором этаже торгового центра.

ТРЦ «Пионер» желает всем интересного досуга и удачного шоппинга!

Мы ждем вас!