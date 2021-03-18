Весенняя распродажа стартует в Charity Market

Charity Market — сеть благотворительных магазинов, работающих в Алтайском крае под началом Благотворительного фонда «Облака». Средства с продажи вещей передаются в фонд для реализации программы «Детское питание», на медицинскую, психологическую и юридическую помощь подопечным, а также одиноким мамам с детьми и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Рады вам сообщить, что 6 марта произошло торжественное открытие нового магазина Charity Market в Новоалтайске. Теперь жители Новоалтайска могут совершить выгодные покупки, и, одновременно, помочь подопечным фонда «Облака».
Charity Market объявляет весеннюю распродажу! У нас можно найти все: детскую и взрослую одежду и обувь, сумки, аксессуары, текстиль и декор для дома. Большинство вещей — это известные бренды: INCITY, Pull&Bear, Mango, Gloria Jeans и другие. Эти лишь малая часть брендов, которые ждут вас в благотворительном магазине Charity Market.
В период с 26 по 28 марта вы сможете глобально обновить свой гардероб и потратить на это всего 200−300 рублей. Среди покупок могут оказаться джинсы, футболки, весенние платья и юбки. Примеры образов, собранных в Charity Market, сотрудники магазина ежедневно показывают в своем instagram-аккаунте @charitymarket22. Подписывайтесь и следите за нашими новостями!
Ждём вас в наших магазинах по адресам:
г. Барнаул
- ул. Пролетарская, 56 (цокольный этаж) (11:00 — 20:00)
- ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00)
Новоалтайск
- ул. Октябрьская, 14/1, ТЦ «Лотус», второй этаж (10:00 — 20:00)
Все вопросы вы можете уточнить по телефонам:
г. Барнаул
- +7 (906)-944−32−06 (ул. Пролетарская)
- +7 (961)-241−57−64 (ул. Лазурная)
Новоалтайск
- +7 (962)-803−56−96 (ул. Октябрьская)