Вещи, которые строго запрещено делать на Сысоев день 19 июля

Традиции на Сысоев день
Утренняя роса имеет целебные свойства, даёт здоровье и силы. По ней ходили босиком, умывались и обтирались росой.
По народным приметам, не стоит быстро решать проблемы, которые появились именно сегодня. Считается, что они сами собой пропадут.
На ночь нужно занавесить окна шторами, чтобы лунный свет в помещение не проникал и уже тем более не падал на спящих — может здоровье и красоту украсть, привлечь в дом проблемы и неурядицы.
В старину считалось, что к этому дню нужно завершить все посевные работы.
Ворон, который прилетел к дому и начал каркать, может беду навлечь, потому его нужно отогнать от жилища.
Что нельзя делать на Сысоев день
- Нельзя спешить, особенно в важных и ответственных делах - все начнет из рук валиться. Не стоит принимать поспешных решений, нужно собраться с мыслями, все обдумать и только после этого действовать.
- Нельзя делать заготовки на зиму - окажутся неудачными, до зимы не дотянут, испортятся.
- Матерям нельзя плохо думать о своих дочерях, ругать и уж тем более бить — можно их судьбу испортить.
- Находясь в темной комнате, нельзя смотреть в зеркало — может напугать нечистая сила, красоту заберет.
- Не рекомендуется брать в долг и решать финансовые вопросы — к денежным проблемам.
- Нельзя ругаться и сквернословить. Под особый запрет подпадают ссоры с любимыми, родными, членами семьи. Выяснение отношений лучше перенести на другой день. Даже мелкая ссора сегодня превратится в большой конфликт с неприятными последствиями.
- Нельзя смотреть на отражение солнца и луны в воде — можно к себе плохие события притянуть, беды и несчастья.
- Нельзя отправляться на охоту — лесные духи накажут. А вот на рыбалку отправляться можно — к хорошему улову.
Приметы на 19 июля
- Дождь — осень будет мокрой.
- Вечером стало теплее, чем было днём — к осадкам.
- Много малины уродилось — зима предстоит холодная.
- Гуси крыльями хлопают — к ясной погоде.
- Цапля на лету кричит — будет ясно.
- После дождя пар от земли идёт — вскоре непогода продолжится.
- Луна с зеленоватым оттенком — к дождю.
- Луна кажется больше и находится в туманной дымке — к похолоданию.
- Появились первые желтые листья — осень и зима будут ранними.