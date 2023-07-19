Вещи, которые строго запрещено делать на Сысоев день 19 июля

19 июля - народный праздник Сысоев день и церковный день памяти преподобного Сисоя Великого. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Сысоев день

Утренняя роса имеет целебные свойства, даёт здоровье и силы. По ней ходили босиком, умывались и обтирались росой.

По народным приметам, не стоит быстро решать проблемы, которые появились именно сегодня. Считается, что они сами собой пропадут.

На ночь нужно занавесить окна шторами, чтобы лунный свет в помещение не проникал и уже тем более не падал на спящих — может здоровье и красоту украсть, привлечь в дом проблемы и неурядицы.

В старину считалось, что к этому дню нужно завершить все посевные работы.

Ворон, который прилетел к дому и начал каркать, может беду навлечь, потому его нужно отогнать от жилища.

Природа Алтая, лето. Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

Что нельзя делать на Сысоев день

Нельзя спешить, особенно в важных и ответственных делах - все начнет из рук валиться. Не стоит принимать поспешных решений, нужно собраться с мыслями, все обдумать и только после этого действовать.

Нельзя делать заготовки на зиму - окажутся неудачными, до зимы не дотянут, испортятся.

Матерям нельзя плохо думать о своих дочерях, ругать и уж тем более бить — можно их судьбу испортить.

Находясь в темной комнате, нельзя смотреть в зеркало — может напугать нечистая сила, красоту заберет.

Не рекомендуется брать в долг и решать финансовые вопросы — к денежным проблемам.

Нельзя ругаться и сквернословить. Под особый запрет подпадают ссоры с любимыми, родными, членами семьи. Выяснение отношений лучше перенести на другой день. Даже мелкая ссора сегодня превратится в большой конфликт с неприятными последствиями.

Нельзя смотреть на отражение солнца и луны в воде — можно к себе плохие события притянуть, беды и несчастья.

Нельзя отправляться на охоту — лесные духи накажут. А вот на рыбалку отправляться можно — к хорошему улову.

Трава, природа. СС0

Приметы на 19 июля

Дождь — осень будет мокрой.

Вечером стало теплее, чем было днём — к осадкам.

Много малины уродилось — зима предстоит холодная.

Гуси крыльями хлопают — к ясной погоде.

Цапля на лету кричит — будет ясно.

После дождя пар от земли идёт — вскоре непогода продолжится.

Луна с зеленоватым оттенком — к дождю.

Луна кажется больше и находится в туманной дымке — к похолоданию.

Появились первые желтые листья — осень и зима будут ранними.

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