Весна близко. Когда же зима покинет Алтайский край, рассказали синоптики

Тепло начнет постепенно возвращаться в Алтайский край с 3 мая. Ночью погода еще будет минусовой — −2…−7 градусов, зато днем потеплеет до +8…+13 градусов.
3 мая пройдет преимущественно без осадков, хотя в утренние часы возможен туман. Местами по юго-востоку ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
4 мая температура поднимется еще на несколько градусов — до +13…+18 градусов. В Барнауле ожидается +14…+16 градусов тепла.
А 5 мая весна покажет себя во всей красе. Столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. По востоку чуть холоднее — +15…+20 градусов.
Ветер северный с переходом на юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Какая погода будет на праздничные выходные?
На этот раз праздничные выходные будут теплыми. Согласно данным «Яндекс.Погода», с 6 по 9 мая температура будет держаться на отметке +24…+26.
Самым теплым днем будет 8 мая — до +27 градусов. 9 мая температура составит +26 градусов. Ожидается облачность с прояснениями.