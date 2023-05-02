Весна близко. Когда же зима покинет Алтайский край, рассказали синоптики

Утро 2 мая для жителей Алтайского края вновь оказалось снежным. Синоптики регионального гидрометцентра спешат приободрить загрустивших граждан — весна близко. Когда тепло снова вернется в регион — в материале altapress.ru.

Тепло начнет постепенно возвращаться в Алтайский край с 3 мая. Ночью погода еще будет минусовой — −2…−7 градусов, зато днем потеплеет до +8…+13 градусов.

3 мая пройдет преимущественно без осадков, хотя в утренние часы возможен туман. Местами по юго-востоку ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

4 мая температура поднимется еще на несколько градусов — до +13…+18 градусов. В Барнауле ожидается +14…+16 градусов тепла.

А 5 мая весна покажет себя во всей красе. Столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. По востоку чуть холоднее — +15…+20 градусов.

Ветер северный с переходом на юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Весна. Цветы в горах. СС0

Какая погода будет на праздничные выходные?

На этот раз праздничные выходные будут теплыми. Согласно данным «Яндекс.Погода», с 6 по 9 мая температура будет держаться на отметке +24…+26.

Самым теплым днем будет 8 мая — до +27 градусов. 9 мая температура составит +26 градусов. Ожидается облачность с прояснениями.