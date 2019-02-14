Весна близко: в Алтайском крае потеплеет до +2 градусов

Погода в Алтайском крае в субботу, 16 февраля:
ночью:
- -12…-17 градусов, в предгорьях до -22 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, в западных районах порывы до 13 м/с.
днем:
- -1…-6 градусов,
- местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, в южных районах порывы до 20 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 17 февраля:
ночью:
- -7…-12 градусов, в предгорьях до -17 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
днем:
- -3…+2 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле днем 16 февраля будет −2…−4 градуса, а 17 февраля — около 0 градусов.