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Жизнь

Весна близко: в Алтайском крае потеплеет до +2 градусов

В Алтайском крае на выходных 16 и 17 февраля значительно потеплеет. Днем в воскресенье столбик термометра покажет −3…+2 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 16 февраля:

ночью:

  • -12…-17 градусов, в предгорьях до -22 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, в западных районах порывы до 13 м/с.

днем:

  • -1…-6 градусов,
  • местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, в южных районах порывы до 20 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 17 февраля:

ночью:

  • -7…-12 градусов, в предгорьях до -17 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

днем:

  • -3…+2 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле днем 16 февраля будет −2…−4 градуса, а 17 февраля — около 0 градусов.

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