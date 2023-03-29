Большинство снимков в этой подборке — авторства Михаила Хаустова, известного в Барнауле фотографа репортажного жанра.
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Altapress.ru публикует ностальгические кадры весеннего Барнаула 2000-х. Тогда тоже было много цветов, котов и подтопленных придомовых участков.
Большинство снимков в этой подборке — авторства Михаила Хаустова, известного в Барнауле фотографа репортажного жанра.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter