Весна пришла. Катунь на родине Шукшина освободилась ото льда

Первый «звоночек» грядущего ледохода и наступления настоящей весны раздался в Алтайском крае — Катунь в районе села Сростки освободилась ото льда.

Об этом altapress.ru рассказала начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт. По словам собеседницы, по состоянию на 11 марта в районе Сросток сейчас река вскрылась. Сейчас здесь можно наблюдать небольшие льдины.

Ольга Прахт,

начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС:

В этом месте произошел промыв реки, в результате чего лед попросту размыло. Ситуация в норме, никакого повышения уровня реки нет.

Также эксперт отметила, что это совершенно нормальное явление, поскольку в марте солнце уже светит достаточно ярко.

В целом, говоря о гидрологической обстановке в Алтайском крае Ольга Прахт отметила, что никаких опасных явлений на территории региона в настоящий момент не наблюдается.

Ледоход на Оби в Барнауле. Анна Зайкова

Когда в Алтайский край придет настоящая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.