Весна пришла. Катунь на родине Шукшина освободилась ото льда

Об этом altapress.ru рассказала начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт. По словам собеседницы, по состоянию на 11 марта в районе Сросток сейчас река вскрылась. Сейчас здесь можно наблюдать небольшие льдины.
Ольга Прахт,
начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС:
В этом месте произошел промыв реки, в результате чего лед попросту размыло. Ситуация в норме, никакого повышения уровня реки нет.
Также эксперт отметила, что это совершенно нормальное явление, поскольку в марте солнце уже светит достаточно ярко.
В целом, говоря о гидрологической обстановке в Алтайском крае Ольга Прахт отметила, что никаких опасных явлений на территории региона в настоящий момент не наблюдается.
Когда в Алтайский край придет настоящая весна
Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.
В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.
В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.