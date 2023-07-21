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Жизнь

Ветер до 28 м/с, грозы и град обрушатся на Барнаул - объявили штормовое предупреждение

Ливни, грозы и усиление ветра ожидают в Барнауле с 21 по 23 июля, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Ухудшение погоды произойдет во второй половине дня 21 июля, продлится сутки 22 июля и закончится в первой половине ночи 23 июля.

Ожидают дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 17-22 м/с.

При грозах шквалы ветра усилятся до 25-28 м/с.

В ведомстве напоминают, что подобную непогоду необходимо переждать в капитальном строении.

Дома следует закрыть окна и балкон. На улице - обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов - возможно падение крыш и фасадов здания.

Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, а лучше - в гараже.

Ранее барнаульцы запечатлели необычное розовое небо с радугой и молнией.

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