Ветер до 28 м/с, грозы и град обрушатся на Барнаул - объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погоды произойдет во второй половине дня 21 июля, продлится сутки 22 июля и закончится в первой половине ночи 23 июля.
Ожидают дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер до 17-22 м/с.
При грозах шквалы ветра усилятся до 25-28 м/с.
В ведомстве напоминают, что подобную непогоду необходимо переждать в капитальном строении.
Дома следует закрыть окна и балкон. На улице - обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями.
Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов - возможно падение крыш и фасадов здания.
Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, а лучше - в гараже.
Ранее барнаульцы запечатлели необычное розовое небо с радугой и молнией.