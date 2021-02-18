Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ветер, гололед и снег. Алтайский край живет во власти типичного февраля

Типичная февральская погода прогнозируется в Алтайском крае в четверг, 18 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

«Небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в крае составят −6…−11 градусов, местами по югу будет −3…+2 градуса.

Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле 18 февраля небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет −8…−10 градусов. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4−9 метров в секунду.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость