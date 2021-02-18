Ветер, гололед и снег. Алтайский край живет во власти типичного февраля

«Небольшой, местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в крае составят −6…−11 градусов, местами по югу будет −3…+2 градуса.
Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле 18 февраля небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет −8…−10 градусов. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4−9 метров в секунду.