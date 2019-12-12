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Жизнь

Ветер, мокрый снег и метели ударят по Алтайскому краю

Погода резко изменится в Алтайском крае в пятницу, 13 декабря. В регионе потеплеет, но вместе с тем усилится ветер, пойдет снег.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Региональный Гидрометцентр передал на 13 и 14 декабря прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях.

«Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, гололедные явления, усиление ветра до 16 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы», — предупреждают синоптики.

Ночные температуры воздуха в ближайшие двое суток будут балансировать в диапазоне −7…−17 градусов.

Днем 13 декабря местами в Алтайском крае воздух прогреется до +1 градуса. В субботе будет холоднее — от -1 до -6 градусов, местами по северо-западу ожидается до -11 градусов.

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