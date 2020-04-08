Ветер под 80 км/ч и дожди. Штормовая погода обрушилась на Алтайский край

Как следует из прогноза алтайского ЦГМС, в среду в крае в отдельных районах ожидается небольшой, а по югу и востоку местами умеренный дождь. На дорогах местами возможна гололедица.
Ветер 8 апреля будет юго-западным, 7−12 метров в секунду. А местами возможны порывы до 22 метров — этом почти 80 километров в час. Такая скорость ветра по шкале Бофорта попадает под категорию штормового.
Дневные температуры составят +4…+9 градусов, в предгорьях будет до +14 градусов.
Как долго в Алтайском крае продлится непогода
Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия продлятся в крае до 10 апреля.
Затем на Алтае установится антициклон, с которым погода стабилизируется.