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Жизнь

Ветер под 80 км/ч и дожди. Штормовая погода обрушилась на Алтайский край

Период неблагоприятной погоды начался в Алтайском крае — на регион в ночь на 8 апреля обрушился мощный ветер.

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт.
СС0

Как следует из прогноза алтайского ЦГМС, в среду в крае в отдельных районах ожидается небольшой, а по югу и востоку местами умеренный дождь. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер 8 апреля будет юго-западным, 7−12 метров в секунду. А местами возможны порывы до 22 метров — этом почти 80 километров в час. Такая скорость ветра по шкале Бофорта попадает под категорию штормового.

Дневные температуры составят +4…+9 градусов, в предгорьях будет до +14 градусов.

Как долго в Алтайском крае продлится непогода

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия продлятся в крае до 10 апреля.

Затем на Алтае установится антициклон, с которым погода стабилизируется.

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