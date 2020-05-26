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26 мая 21°C

Ветер под 100 км/ч и ливни с градом. Алтайский край погружается в пучину грозового шторма

Штормовое предупреждение передано в Алтайском крае на вторую половину дня 26 мая — в регионе ожидается очень резкое ухудшение погоды.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
altapress.ru

Согласно прогноз синоптиков, вторник начнется с жаркой погоды. Дневные температуры воздуха составят +33…+36 градусов.

Однако после обеда и ночью 27 мая в крае прогнозируют усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду, а местами по северным районам — до 25 метров в секунду (90 километров в час).

По шкале Бофорта, такая скорость ветра попадает под категорию сильного шторма.

Вместе с этим в крае прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а также местами ливни и град.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Сильное похолодание

Днем 27 мая в регионе ожидается резкое похолодание. Температура воздуха составит Температура +19…+24 градуса, а по северу +13…+18 градусов.

В ночь на 28 мая станет еще холоднее. Будет всего +3…+8 градусов, местами будут заморозки до 0…-2 градусов.

После этого на районы Алтайского края начнет оказывать антициклон. Как ожидается, погода стабилизируется и с каждым днем будет все теплее.

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