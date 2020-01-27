Ветер под 100 км/ч и сильные метели: жителей Алтая предупредили об очередном ударе стихии

Прогноз синоптиков об очередном снежном шторме, который ударит по Алтайскому краю, сбывается. Жителей региона предупредили о том, что в ближайшие два часа погода резко изменится.

«В Алтайском крае в ближайшие 2 часа, днем 27 и ночью 28 января ожидается снег, по югу мокрый снег, местами сильный, продолжительные метели, гололёдные явления, усиление ветра 15−20 м/с, местами в западных и южных районах до 25−27м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы», — говорится в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.

О надвигающейся непогоде предупредили и спасатели. Многие жители региона уже получили СМС-рассылку с рекомендациями МЧС о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях стихии.

Когда изменится погода?

Как сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, характер погоды в регионе изменится в самые последние дни января.

Так, по прогнозу синоптиков, в ночь на 30 января ожидается похолодание — на районы Алтайского края начнет оказывать влияние сибирский антициклон. Ветер стихнет, в регионе установится мороз.

В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -30 градусов, а местами по краю будет еще холоднее.

Днем воздух прогреется до −13…−20 градусов.