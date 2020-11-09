Ветер под 100 км/ч, снег и гололед. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о штормовой погоде, которая ожидается 9 и 10 ноября.

В Алтайском крае в конце дня 9 ноября и сутки 10 ноября 2020 года ожидается усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Отметим, что 27 метров в секунду — это 97,2 километра в час. Такой ветер по шкале Бофорта попадает в категорию «сильный шторм».

Что касается температуры воздуха, то в ночь на 10 ноября в регионе будет −1…+4 градуса, днем столбики термометров покажут +3…+8 градусов.

Согласно данным синоптиков, в Алтайском крае вся текущая неделя будет характеризоваться неустойчивой погодой.