Ветер с мокрым снегом: в Алтайский край вернулась зима

В Алтайском крае 18 апреля объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, порывы ветра местами будут достигать 27 метров в секунду. Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Сибирь вернулась зима, пишут « Известия ».

На 18 апреля МСЧ передает штормовое предупреждение в Алтайском крае. При сильном ветре рекомендуется находиться в капитальном строении, закрыв окна. При осадках снизить скорость движения автомобиля до 10−20 км в час и двигаться с противотуманными фарами или с ближним светом фар.

Погода в Алтайском крае

Днем температура воздуха составит от -3 до +7 градусов. На большей части территории края ожидается мокрый снег, а в южных районах настоящий снегопад. Местами метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 13−18 м/с, местами порывы 25−27 м/с.

Погода в Барнауле

Температура воздуха от -1 до +1 градуса. Временами будет идти мокрый снег, возможна метель, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 13−18 м/с порывы до 23 м/с.

По прогнозам синоптиков в последующие два дня немного потеплеет, а ветер стихнет.