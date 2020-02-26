Ветеранам подарят кнопочные мобильные телефоны

В ведомстве отмечают, что обсудили этот вопрос с сотовыми операторами, которые готовы предоставить телефоны за свой счет.

«Услуги связи для них будут бесплатными», — уточняют «Известия» со ссылкой на источник.

Состав тарифа, который будет предоставлен ветеранам, пока уточняется, однако уже известно, что они смогут связываться с экстренными службами, а также волонтерами, которые будут за ними закреплены.

Модель

Что касается самих мобильников, то здесь речь идет о телефонах с большими кнопками и элементах, которые хорошо различимы на экранах.

«Такие устройства лучше всего подходят для пожилых людей», — считает эксперт, близкий к министерству.

Выбор телефонов объяснил директор Telecom Daily Денис Кусков, который считает, что со смартфонами с сенсорным экраном, в отличие от кнопочных устройств, ветераны могли бы не разобраться, пишет ura.ru. По итогу, отмечает специалист, подарок стал бы бессмысленным для многих пожилых людей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам 75 тыс. рублей к 75-летию Победы.