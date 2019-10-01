В рамках декады пожилого человека Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) 18 октября организует для своих ветеранов праздничный концерт и вечер отдыха в городском доме культуры «Строитель».

Заводских пенсионеров пригласят на экскурсии по родному предприятию «Память прошлого». В совете ветеранов 1 октября пройдет День открытых дверей: горожане посетят персональные выставки творческих работ ветеранов.

Своим пенсионерам завод перечислит к празднику единовременную материальную помощь. А также выделит совету ветеранов средства на посещение 60 пенсионеров на дому и в стационаре горбольницы. Активисты ветеранской организации подготовят для них музыкальную программу и подарки.

Весь месяц пенсионеры Алтай-Кокса будут участвовать в городских мероприятиях. Для них запланированы фотоконкурсы, выставки, презентации, соревнования по шахматам и пулевой стрельбе. Вокальная группа выступит на праздничном концерте в доме культуры «Строитель».

Ветераны Алтай-Кокса принимают участие в праздничных мероприятиях. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

В 2019 году на социальную поддержку своих пенсионеров Алтай-Кокс планирует направить более 17 млн рублей. Ветераны получают от завода ежемесячную доплату к основной пенсии в зависимости от стажа работы. Предприятие помогает им в оплате коммунальных услуг, медицинском обслуживании и профилактическом лечении, а также финансирует культурно-массовую работу. Сегодня ветеранская организация Алтай-Кокса насчитывает более 2400 человек.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com