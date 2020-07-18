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Жизнь

Ветераны обозлились на Собчак и требуют ее увольнения с Первого канала

Движение «Ветераны России» потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву. Об этом сообщает Газета.ru.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Авторов документа, сообщает издание «Подъем», не устраивает политическая позиция Собчак и ее отношение к аресту Ивана Сафонова, обвиняемого в государственной измене.

«Пыталась оказать давление на следственные органы, набирая очки», — формулируют свои претензии они.

В свою очередь, Ксения Собчак в своем Telegram-канале отметила, что ориентируется на самые широкие группы населения. «Если сузить — то на молодежь и ветеранов», — сказала она.

На Первом канале сообщения об обращении ветеранов пока не комментировали.

Что сказала сама телеведущая?

Впоследствии сама Собчак прокомментировала требования со стороны «Ветеранов России» в своем Telegram-канале.

«Ветераны России» прям как (главный редактор Wonderzine) Юля Таратута. Последняя не могла спокойно спать из-за моих рекламных контрактов, а ветераны написали донос Эрнсту, чтоб меня уволил, тоже не хуже Вандерзиновского. Люблю, когда ненависть ко мне объединяет такие разные социальные группы", — написала Собчак.

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