Ветераны обозлились на Собчак и требуют ее увольнения с Первого канала

Авторов документа, сообщает издание «Подъем», не устраивает политическая позиция Собчак и ее отношение к аресту Ивана Сафонова, обвиняемого в государственной измене.
«Пыталась оказать давление на следственные органы, набирая очки», — формулируют свои претензии они.
В свою очередь, Ксения Собчак в своем Telegram-канале отметила, что ориентируется на самые широкие группы населения. «Если сузить — то на молодежь и ветеранов», — сказала она.
На Первом канале сообщения об обращении ветеранов пока не комментировали.
Что сказала сама телеведущая?
Впоследствии сама Собчак прокомментировала требования со стороны «Ветеранов России» в своем Telegram-канале.
«Ветераны России» прям как (главный редактор Wonderzine) Юля Таратута. Последняя не могла спокойно спать из-за моих рекламных контрактов, а ветераны написали донос Эрнсту, чтоб меня уволил, тоже не хуже Вандерзиновского. Люблю, когда ненависть ко мне объединяет такие разные социальные группы", — написала Собчак.