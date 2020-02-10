Ветеранов Чеченской войны судят за «ошибочные документы» и прибавку к пенсии

15 лет назад военным по ошибке выдали неправильные удостоверения ветерана боевых действий, теперь с них требуют деньги и таскают по судам, потому что получали неположенную надбавку к пенсии в 2 тыс. рублей, пишет Mash .

Пятьдесят человек получили удостоверения 30 апреля 2004 года. В течение двух чеченских кампаний эти люди перевозили снаряды, оружие и военных.

В 2005 году мужчины вышли на пенсию и пошли в Пенсионный фонд, где за те самые документы полагалась небольшая надбавка — две тысячи рублей.

«Впервые ошибку заметили в 2018-м. В том же Пенсионном фонде. Ветеранов вызвали в военную прокуратуру и поставили перед фактом: удостоверения — подделка и вообще они им были не положены. И права на звание „Ветеран боевых действий“ не имеют. Следовательно, за липу должен кто-то отвечать», — пишет издание.

За все годы, в которые выдавали надбавку (с 1 января 2005 по 30 апреля 2019 года), накапало 340 тыс. 528 рублей. Деньги обязали вернуть, а вину повесили на самих военных и вдобавок завели уголовные дела.

Один из осужденных получил условный срок — два года за «Мошенничество с целью хищения денежных средств государства».

Грозный , 12 января 1995 г. Начало первой чеченской войны. fishki.net

Примечательно, что командир и зам по технической части (те, кто выдавал неположенные документы) в деле проходят как свидетели.

«А легенда такая: якобы через месяц после выдачи всех предупредили, что документы выданы по ошибке и использовать их нельзя», — пишет портал.

При этом, как отмечается, ни один ветеран этого не слышал. В итоге 48 человек хоть вину и не признали, но вернули деньги «обворованному государству».

Двое же решили не сдаваться и биться в судах. Об этом они рассказали в интервью порталу и предоставили документы.