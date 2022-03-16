Ветеринар объяснил, как выбрать корм для питомцев в условиях санкций

Ветеринарный врач, директор ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Сачков объяснил, как выбрать корм для домашних питомцев в условиях санкций, если привычные марки пропадут с прилавков.

Он предложил постепенно переводить животное на новый рацион, сообщает радио Sputnik.

Эксперт призвал не относиться к покупке другого корма как к проблеме и заверил, что организм перестроится на новый ритм, как у человека в другой стране при адаптации к местной кухне.

«Вы можете провести тест: дать новую порцию корма в течение дня, примерно десять процентов от суточной нормы, и посмотреть, будут ли какие-то изменения. Если нет, на следующий день можно дать 20−30 процентов. Если изменений в организме не будет, скорее всего, корм подходит», — рассказал ветеринар.

Идеального корма не существует, каждому питомцу подойдет что-то свое, уверен эксперт.

Сложности могут возникнуть только у тех хозяев, кто кормит специальными лечебными кормами, пишет Lenta.ru.

Для тех животных, кому показана диета, может повыситься необходимость принимать различные препараты. Например, питомцам с аллергией будут показаны иммуносупрессоры, добавил ветеринар.

Он также посоветовал не переводить животное самостоятельно на натуральное питание и в случае такого желание обратиться к врачу, который поможет составить рацион.