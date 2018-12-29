Ветеринары рассказали, как не напугать животных новогодним салютом

Традиционно в новогоднюю ночь россияне запускают фейерверки и салюты, громкий звук может напугать домашних питомцев. Ветеринары рассказали РИА Новостям, как помочь им пережить стресс.

Животные слышат лучше людей, поэтому громкие даже для человека звуки, им кажутся еще громче и вызывают страх — он помогал выжить в дикой природе, рассказал ветеринарный врач-кинолог Юрий Брагин. Диапазон слуха человека 16−20000 герц, у собак 12−80000 герц, а у кошек достигает 85000 герц.

Как отметила ветеринарный фельдшер Ольга Бутина, хозяин должен помнить о том, что для него это праздник, а для животного — страх.

Подготовить к стрессу

По словам Брагина, питомцев можно научить не бояться громких звуков, но это долгий процесс. Для этого нужно посещать курсы дрессировки собак, где животных могут научить, как вести себя во время взрыва салютов.

«Нельзя собак специально водить на запуск фейерверков и приучать к этому. Служебных собак приучают к выстрелу», — отметила в свою очередь Бутина.

Брагин отмечает, что если предстоит прогулка с питомцем на улице в праздники, то стоит надеть на него специальные светодиодные ошейники, брелоки, которые помогут увидеть в темноте напуганную кошку или собаку.

Не брать на салют

При этом Ольга Бутина не советует брать с собой животных на салют или выгуливать их, если велика вероятность увидеть фейерверки во дворе.

«Не нужно брать с собой животное на прогулки, следует просто переждать это время», — сказала фельдшер. По ее словам, питомцев лучше закрыть в небольшой комнате, где звук фейерверка будет слышен минимально.

Собак, живущих в частном секторе, нужно посадить в вольер. А если животное живет на участке, то собака сама зайдет в будку и будет там отсиживаться", — добавила она.

Погладить и почесать

Если питомец все же услышал и испугался звуков фейерверка, ветеринары советуют успокоить его. Как рассказал Брагин, во время салюта нужно быть рядом с кошкой или собакой, необходимо плотно прижать к себе и стараться успокоить. Эксперт советует погладить, почесать питомца.

«Похвалите собаку или кошку, погладьте, объясните, что этого шума не надо бояться. В самых необычных ситуациях, животное особенно нуждается в поддержке!» — добавил эксперт.

Использовать поводок

В свою очередь, Бутина отметила, что во время прогулки не стоит держать собаку на длинном поводке или на рулетке, потому что животное может резко дернуться, и сам владелец не успеет среагировать. А собакам обязательно нужно надеть на ошейник жетон с контактными данными. По замечанию Бутиной, именно в новогодние праздники очень много потерянных животных.

«Чтобы успокоить собаку, нужно притянуть к себе, как можно быстрее. Взять ее за ошейник и уйти с ней домой или сесть в машину, или взять на руки, если позволяет вес собаки. В таком случае необходимо прекратить прогулки», — добавила фельдшер.

При этом ветеринары не отговаривали от использования бенгальских огней в присутствии питомцев — по словам Бутиной, их животные не боятся.