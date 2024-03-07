Ветки, ленты - все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические системы в агробизнесе». Но вместо автомобилей девушка собирает красивые букеты и готовиться к открытию собственного цветочного салона. О своем пути она рассказала altapress.ru.

Букетостроение

Когда мы приехали к Татьяне, в магазине уже вовсю кипела работа. Мастера устанавливали холодильник для будущих цветов, а хозяйка разгружала многочисленные коробки с ветками, бумагой, вазами и прочими украшениями.

Главные виновники торжества — цветы, еще не приехали в салон. Они появятся здесь позже, ближе к самому открытию, которое состоится уже совсем скоро. Татьяна честно признается — она еще не до конца верит в то, что ей действительно удалось открыть собственное дело.

Предпринимательством девушка занимается впервые. Но пробовать что-то новое ей не страшно, так пять лет назад она занялась любимым делом — флористикой. При том, что в университете Татьяна получала далеко не творческую специальность.

«После 11 класса я слабо представляла, чем хочу заниматься в жизни, - рассказывает она. - Сначала училась в АлтГТУ на факультете автотранспорта. Потом перевелась в АГАУ на направление «технические системы в агробизнесе». Но от перестановки слагаемых сумма не поменялась, я все еще не понимала, что мне по душе. Тогда я и решила оставить инженерию и заняться творчеством, а именно флористикой».

Татьяна Казанина Altapress.ru

Основам «букетостроения» девушка училась у мастеров в Барнауле. А тайны цветочного искусства познавала уже в Москве, на курсах европейской флористики.

«Конечно, бывали моменты, когда и плакала от того, что ничего не получалось. Ведь обидно, когда вроде бы понимаешь, как нужно делать правильно, а физически не можешь — мастерства не хватает», - вспоминает собеседница.

Но все же годы работы дали свои плоды. И Татьяна овладела искусством флористики настолько, что решила открыть свой магазин. «Я считаю, это логичное движение флориста вперед, к развитию», - говорит девушка.

Букет цветов. Фото: freepik.

Молодежное предпринимательство

Однако открывать собственное дело в одиночку было бы сложно и слишком затратно. Поэтому Татьяна обратилась за помощью в центр поддержки малого и среднего предпринимательства. Там она, как и наша прошлая героиня Ольга Миниахметова, участвовала в грантовой программе в сфере молодежного предпринимательства.

Татьяна прошла обязательное обучение предпринимательству в центре «Мой бизнес». «Помимо того, что мне объяснили нюансы ведения бизнеса, мне помогли поверить в себя и в свое дело. Я лишний раз убедилась, что на правильном пути», - рассказывает собеседница.

После Татьяна подготовила проект своего будущего магазина и выиграла конкурс. Грант покрыл 75% ее расходов.

Букеты и композиции. Фото: Дмитрий Лямзин.

Уют Италии

Во время работы над проектом предпринимательница размышляла о том, как будет выглядеть ее будущий магазин. Глядя на успешных конкурентов, Татьяна заметила, что большая их часть делает акцент на роскошь «У нас букеты для тех, кто знает себе цену», - кричат их витрины. Но девушке такой образ был не по душе.

Гораздо больше ей понравился стиль итальянской провинции, который сочетал в себе душевную легкость и уют.

«Меня завораживают их узкие улочки, украшенные многочисленными цветами. Они свисают с балконов, выглядывают из окон и стоят в ящиках у дверей. В таких местах хочется находиться», - считает предприниматель.

Название для будущего салона пришлось под стать тематике магазина - «Базилик». «Это с виду простое, но яркое пряное растение, которое добавляют не только в блюда, но и используют в букетах», - отмечает Татьяна.

Магазин Татьяны Казаниной Altapress.ru

Разобравшись с оформлением, девушка стала заказывать цветы. По словам Татьяны, большую часть приобретают у иностранных поставщиков: Голландия, Эквадор, Кения. Но из-за санкций закупки совершают по параллельному импорту. И товар преодолевает большой путь до пункта назначения. А это не очень полезно для цветов, которые очень мало живут после среза.

«Лучше всего доставлять их самолетом, хотя и довольно дорого», - говорит флорист.

Есть альтернатива — выращивать некоторые виды цветов самой, например, в теплицах. Татьяна и многие другие российские флористы сейчас это активно практикуют. «Дома уже все подоконники заставлены рассадой будущих цветов», - рассказывает предпринимательница.

Рассада. freepik.com

Идеи на каждом шагу

На вопрос, почему она выбрала именно флористику, девушка отвечает, не задумываясь — это возможность для творчества.

По ее словам, современные букеты — это не только 101 роза или набор пышных пионов. Композиции составляют из тропических цветов, сухоцветов, веток плодовых деревьев и даже полезных трав. Их продают в подарочной бумаге, корзинах или коробках. «Нет ограничений для воображения», - отмечает Татьяна.

«Никогда не знаешь, когда появится новая идея, - рассказывает флорист. - Например был случай, мы с родителями ехали мимо поля, и я увидела красивые сухоцветы. Не удержалась, попросила остановить машину и вышла их сорвать. Или дома, во дворе увидела красивые ветки березы — как мимо пройти? Снова обратилась к отцу, чтобы он мне их срезал. Сейчас все стоит по коробкам, ждет своего часа».

Букет. freepik.com/gpointstudio

Такие необычные решения будут выделять начинающего предпринимателя среди конкурентов. Тем более что рынок цветов в Барнауле сейчас пресыщен. Таких магазинов в городе более 100.

«Конкуренция будет всегда, и я не вижу в этом проблемы. Наоборот, для меня это отличный стимул к росту», - считает собеседница.

Открытие магазина

Магазин «Базилик» откроется в канун Международного женского дня, 7 марта.

«Праздник 8 марта для флориста — это настоящий Новый год. А для начинающего предпринимателя — отличная возможность войти на рынок», - считает Татьяна.

В этот праздник самые востребованные цветы — тюльпаны, одни из самых весенних цветов.

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