Ветклиника отказывается рассказать жительнице Барнаула о состоянии собаки, которую она спасала

Жительница Барнаула Ирина Басова взяла на передержку пса Джери, которого хотели усыпить. У собаки появился спонсор — женщина из Новосибирска. Она потребовала отправить пса в местную клинику и с тех пор информации о нем нет.

Ирина Басова написала в «Одноклассниках» пост с просьбой о помощи. Она более 20 лет помогает животным и душой болеет за своих подопечных, а теперь не может даже узнать, жив ли Джери.

Два месяца она выхаживала больного пса и сильно привязалась к нему.

«Помогите узнать о состоянии здоровья пса Джери, который находился у меня на передержке с 1.11.2019 по 1.01.2020. Днём первого дня года я обнаружила у питомца парафимоз полового члена. Новосибирский спонсор, проплачивающий его лечение и передержку, потребовала немедленной отправки в Новосибирск в клинику „Бэст“. На мои возражения, что доктора в Барнауле легко справятся, что в ночь и в метель не надо отправлять, она категорически запретила прикасаться к псу, заказала перевозку и с вечера 1.01 отказывается сообщить о его состоянии», — описывает историю женщина.

В клинике отвечают, что пса нет или же, что информация закрыта.

С новосибирским «спонсором» Ирина Басова тоже не может найти общий язык.

«Она не собиралась брать парнишку к себе. Она очень деловая. Гордо звучало, что она вложила в него уже более 500 000 тысяч. Но за 60 дней, что я работала с псом, женщина не появилась ни разу. На звонки не отвечала или говорила, что перезвонит, а сама через долгое время только набирала, когда я с проблемой справилась в одиночку. <.> Деньги за передержку я взяла впервые, о чём сильно сожалею», — признается Басова.

Ситуация вызвала недоумение и у ее знакомых. В комментариях под записью многие отметили профессионализм женщины в спасении попавших в беду животных. Судьба пса Джери теперь небезразлична многим.