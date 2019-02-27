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Жизнь

Вьетнамские «кашевары» до сыта накормят Трампа семенами лотоса

В правительстве Вьетнама рассказали, что будет в меню на обеде президента США Дональда Трампа и вьетнамского премьера Нгуен Суан Фука, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

На закуску лидерам подадут спринг-роллы с креветками и свининой, салат из зеленого манго.

Основное блюдо будет состоять из медальонов из говяжьей вырезки Вагю с гусиным паштетом и соусом из полусладкого ферментированного черного риса, жареной трески с укропом и куркумой, а также завернутого в листья лотоса клейкого пропаренного риса и пассерованных овощей с чесноком на гарнир, пишет Gazeta.ru.

На десерт подадут традиционное горячее блюдо вьетнамской кухни из семян лотоса, лонганов и белых древесных грибов с легким сладким соусом.

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