Вьетнамские «кашевары» до сыта накормят Трампа семенами лотоса

На закуску лидерам подадут спринг-роллы с креветками и свининой, салат из зеленого манго.
Основное блюдо будет состоять из медальонов из говяжьей вырезки Вагю с гусиным паштетом и соусом из полусладкого ферментированного черного риса, жареной трески с укропом и куркумой, а также завернутого в листья лотоса клейкого пропаренного риса и пассерованных овощей с чесноком на гарнир, пишет Gazeta.ru.
На десерт подадут традиционное горячее блюдо вьетнамской кухни из семян лотоса, лонганов и белых древесных грибов с легким сладким соусом.