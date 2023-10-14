Вежливо кивают, важно шагают и летают выше вертолетов. Какие птицы и куда отправляются на зимовку с Алтая

Стриж
Черного стрижа можно узнать по характерному крику во время полета. Также в Алтайском крае есть белопоясный и иглохвостый стрижи: первый очень красив, а второй невероятно быстр — развивает скорость до 160 км/час.
При малейших похолоданиях стрижи улетают на Юг Африки и Азии. Эти птички — ближайшие родственники колибри.
Ласточка
В августе-сентябре ласточки покидают Алтайский край, чтобы устроить себе зимние "каникулы" в Африке южнее Сахары и в тропической Азии. Этих птах можно отличить по раздвоенному хвосту, белой грудке и красному пятнышку на горле.
Скворец
“Певцы” улетают из Барнаула и его окрестностей в середине октября в Северную Африку, Египет, Центральную и Южную Азию.
Скворца можно определить по черному однотонному металлическому цвету оперения и синеватому пятну в основании клюва — у самцов, а у самок на этом месте красноватые крапинки.
Сизоворонка
Шикарная птица с ярко-синим оперением на крыльях. Сизоворонки живут только в юго-западной части Алтайского края с мая по август, а потом улетают зимовать в Африку.
Численность этих красавчиков катастрофически падает, в крае есть проект по поиску и сохранению сизоворонки.
Гоголь
Самцы этого вида выглядят весьма стильно: черно-белое оперение похоже на костюм, а ходят по суше эти утки очень медленно и важно. Зимовать они улетают в сентябре-октябре на побережье Средиземного, Черного и Каспийского морей.
Часть птиц зимует на Алтае возле незамерзающих водоемов. Гнездятся гоголи в дуплах деревьях.
Горные гуси
Этот вид занесен в Красную книгу России и продолжает сокращаться. Горные гуси живут на Алтае до замерзания водоемов, а потом улетают в Индию зимовать.
Они — обладатели титула одной из самых высоко летающих птиц — 10175 метров над уровнем моря. Выше парят только грифы.
Трясогузки
Отличительные черты этих крох — быстрый шаг, трясущиеся хвосты и качающаяся на каждый шаг голова. За это трясогузку прозвали самой вежливой птицей. Улетает она в конце лета в Азию, на юг Европы и в Африку.