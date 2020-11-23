VI международная научно-практическая конференция «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации» пройдет в АГИК

24−25 ноября 2020 г. Алтайский государственный институт культуры, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Алтайского края, проводит VI международную научно-практическую конференцию «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации». Конференция пройдет в очно-заочной форме с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Соучредителями конференции выступают Таджикский государственный институт культуры и искусств им. М. Турсунзаде, Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова, Киргизский государственный университет культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Кемеровский государственный институт культуры, Сибирский государственный институт искусств им. Дм. Хворостовского.

Главной целью работы конференции является активное содействие процессам развития научного и культуротворческого потенциала мультикультурного и мультиязычного общества современного евразийского пространства.

Тематика конференции объединит на научных площадках АГИК ведущих учёных, специализирующихся на вопросах евразийской интеграции, философского и социально-культурного осмысления феномена «евразийство», его влияния на сохранение и развитие национальной самобытности и создание поликультурного сообщества. Интерес отечественных и зарубежных исследователей к этой теме не случаен. Многовековой опыт сохранения устойчивого сбалансированного развития народов в природно-экологических условиях Евразии лег в основу мощи Российской Федерации, которая в настоящее время подвергается испытаниям усиливающихся изменений климата, модернизационных глобальных процессов, влияющих на духовное и физическое здоровье и благополучие полиэтничного населения России".

Значимость для развития современного мира проблем, поднимаемых в ходе конференции, обусловила множественность выносимых к обсуждению направлений и работу шести секций. Более ста ученых и студентов из Польши, Индии, Монголии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и 14 регионов Российской Федерации примут участие в работе конференции. Ведущие ученые обсудят социально-культурологический контекст феномена евразийства, актуальные проблемы изучения, сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия; художественного образования; изобразительного искусства в трансграничной области Алтая, аспекты социально-культурной деятельности в евразийском пространстве, а также вопросы развития межкультурных коммуникаций средствами традиционной художественной культуры, современное состояние и перспективы развития культурно-исторических туристских ресурсов.

Для присоединения к конференции в режиме онлайн следует пройти по ссылкам опубликованным на сайте института.