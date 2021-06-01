В июне 1955 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди прошли по улицам Рубцовска. Как это вообще могло произойти — в материале altapress.ru.

Знаменитый индийский политик, сторонник Махатмы Ганди, во время того визита побывал в Советской Союзе уже во второй раз. В первый раз он не уехал дальше Москвы, зато во второй посетил Среднюю Азию, Казахстан, Магнитогорск, Ленинград.

Индийского политика Алтай заинтересовал, как край с большим количеством освоенных целинных земель.

Джавахарлал Неру в аэропорту Рубцовска произнес речь: «Я много слышал о программе освоения целинных и залежных земель и хотел побывать здесь. Здесь есть чему поучиться. Вы — смелые и сильные люди. Я рад познакомиться с вашей работой».

Политик с дочерью (будущим премьером Индии) посетили один поселок примерно в 120 км от Рубцовска — село Краснознаменка. Не обошлось и без забавного случая: рубцовчане горячо приветствовала машину, в которой сидел личный повар Неру, одетый абсолютно так же, как и его руководитель, пишет altlib.ru.

Индира Ганди. karsh.org.

В поселке индийскому премьер-министру вручили особый дар — атласный мешочек с первоцелинным зерном. А детям Индиры Ганди передали книги — «Тараса Бульбу» и «Полтаву».

Джавахарлал Неру задавал сельчанам вопросы. Выяснял, откуда взяли специалистов для управления комбайнами. Когда узнал, что со всей страны приехали добровольцы, спросил, как они учились, платно или нет. Премьер побывал в гостях у одного из целинников.

Именитых гостей повезли в поле. Они остановились в нескольких километрах от села на сопке. Теперь ее называют «сопка Неру». Только поздно вечером делегация вернулась в Рубцовск.

Утром, перед вылетом, Неру обратился к жителям Алтая: «Мне очень понравились ваши обширные просторы и ваш степной ветер, который меня освежил».

Анна Карпова