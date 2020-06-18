Выбери лучшего: в Барнауле стартовало голосование за участников лаборатории видеопоэзии на стихи Рождественского

17 июня в Барнауле прошла третья, заключительная, встреча участников лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Они показали свои готовые работы, выслушали замечания кураторов и впечатления зрителей. Проголосовать за понравившийся ролик могут и читатели altapress.ru .

Дух Рождественского был

На заключительной встрече участники лаборатории очень волновались: им предстояло показать свои готовые работы.

Причем не только кураторам, но и экспертным зрителям: министру культуры Алтайского края и представителям музея ГМИЛИКа. Но волнения были напрасны: все видеостихи были оценены на высоком уровне.

Елена Безрукова , министр культуры Алтайского края

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Когда поступило предложение создать такой проект, мы были в некоторой настороженности. Потому что никто не понимал, что из этого может получиться. Конечно, направление видеопоэзии родилось не вчера. Но для Барнаула лаборатория видеопоэзии — это все-таки новинка, участников можно назвать «пионерами». И, посмотрев работы, я могу сказать, что сопричастие к эмоциям в стихах Рождественского здесь произошло.

Кураторы проекта, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин и продюсер МЦКА Василий Романов рассказали, что работа велась ежедневно, в индивидуальном порядке.

Дмитрий Шарабарин,

руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая:

Уникальность всей лаборатории в том, что режиссеры прошли сложный путь от разработки сценарного плана до финального монтажа самостоятельно. Мы много времени уделяли подготовительной работе, драматургической части, раскадровке, поэтому все удалось быстро снять — за один-два дня. И могу со всей уверенностью сказать, что ребята превзошли сами себя.

Как будет проходить на голосование

С 18 июня на сайте altapress.ru стартует голосование за участников. Продлится оно до 12 часов дня 20 июня.

Какой ролик больше всего понравился читателям, будет известно 22 июня. По итогам голосования автору лучшей работы вручат памятный приз, все остальные режиссеры получат сертификаты участников.

Голосуем за участников

Всего на зрительский суд представлено восемь работ: пять от очных участников, которые посетили три мастер-класса, и три видеостихотворения от «заочников».

Очные участники

1. «Спасибо, жизнь», реж. Денис Фурсов.

Денис Фурсов,

очный участник лаборатории видеопоэзии:

Свой ролик я снимал два дня. Плохая погода «забрала» у нас несколько часов съемок. Поэтому ряд сцен пришлось снимать второпях. Но в целом я снял все, что хотел. И хочу сказать на заметку тем режиссерам, которым для съемок может потребоваться медицинский инвентарь или техника — инвалидную коляску мы арендовали в одной барнаульской фирме за небольшие деньги.

2. «Ветер», Анастасия Максимова.

Анастасия Максимова,

очная участница лаборатории видеопоэзии:

Я реализовала практически все, что я хотела. Единственное, чего мне захотелось иметь во время съемок — это профессиональную камеру, я снимала на любительскую. И еще в процессе я поняла, что режиссер, оператор и монтажер должны быть разными людьми, а не одним человеком. Только в хорошей команде можно сделать по-настоящему профессиональную работу. Буду стремиться к созданию такой команды.

3. «Бренный мир», реж. Андрей Вершинин.

Андрей Вершинин,

очный участник лаборатории видеопоэзии:

Самая большая трудность была в технической реализации моей задумки. Пришлось поискать массовку, поработать с правильным освещением. Мне очень помогли кураторы на втором занятии, когда рассказали об ассоциативном монтаже и подсказали вместо музыки наложить звук барабанной дроби.

4. «Полынь», реж. Екатерина Лопатина.

Екатерина Лопатина,

очная участница лаборатории видеопоэзии:

Каких-то особых сложностей я не испытывала. Единственная трудность, с которой столкнулась — это нервная лошадь на первом съемочном дне. Пришлось ее заменить на другую, более спокойную «актрису».

5. «Пуля», реж. Михаил Мясников.

Михаил Мясников,

очный участник лаборатории видеопоэзии:

В моей работе было достаточно трудно подобрать локации: найти подходящий узкий коридор, который можно было бы поджечь, обустроить «операционную». В ролике снимался настоящий спасатель — он мой друг детства, моя жена в роли врача и сын. А оператор выступил еще и в качестве композитора — написал оригинальный саундтрек. В работе звучит стихотворение в исполнении самого Рождественского — как оказалось, лучше него самого никто это произведение не сможет прочитать.

Заочные участники

6. «Я спокоен», реж. Юрий Шевцов

7. «Я в глазах твои утону», реж. Елена Брынцева и Алтынай Фаррахова

8. «Письмо про дождь», реж. Денис Фишер

Что известно о проекте

Творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского проходит в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее участники прослушали три профильных мастер-класса и записали художественные видео на стихи известного поэта.

Напомним, что лаборатория приурочена ко дню рождения уроженца Косихинского района, известному поэту Роберту Рождественскому, которому 20 июня исполнилось бы 88 лет. Ежегодно в память о поэте в Барнауле и в селе Косиха проводятся мероприятия Литературного фестиваля с участием известных гостей, писателей, профессиональных и самодеятельных исполнителей, поклонников творчества поэта из разных регионов России.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации Литературный фестиваль Роберта Рождественского не состоится. Вместе с тем организованы специальные проекты, посвященные нашему земляку. Творческая лаборатория — одна из них.

Инициатором проведения Творческой лаборатории стал Молодежный центр кинематографистов Алтая при участии Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и при поддержке Министерства культуры Алтайского края.