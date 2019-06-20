Выборы «вора в законе № 1» отложили из-за поправок в УК РФ

Выборы главаря преступного мира России отложили как минимум до 2024 года. Причиной стала жесткая позиция федеральной власти по поводу лидеров организованной преступности, рассказал Znak.com источник в криминальной среде.

Даже в Турции «щемят»

«При этой власти, пока Путин президент, никаких коронаций не будет. Никто не хочет подставляться», — сообщил источник. По его словам, выборы не будут проводить и в других странах, где, как правило, собирались воровские сходки.

«Наших даже в Турции щемить стали местные , туда тоже никто не сунется пока. Может, если власть сменится, тогда вернутся к вопросу ", — уточнил источник.

Не исключено, что мораторий на коронации сохранится до 2026 года, когда может освободиться из колонии Захарий Калашов (Шакро Молодой). Его приговорили весной 2018 года к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Кто станет «врио»?

Сейчас условным врио вора в законе № 1 в России считается «законник» Юрий Пичугин (Пичуга), однако его полноценной коронации также не было. Кроме того, сейчас Пичуга находится под следствием — его обвиняют в создании преступного сообщества в период с 1992 по 1994 год.

Источники «Росбалта» весной прошлого года сообщали, что лидером преступной мафии России с большой долей вероятности станет другой «законник» Олег Шишканов (Шишкан), а заниматься сбором средств в «общак» при нем будут Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Мераб Гогия (Мелия). И Вася Воскрес, и Мелия при этом считаются очень близкими людьми Пичуги. В некоторых источниках Шишкана называют «исполняющим обязанности» криминального лидера.

Почему «вора в законе № 1» до сих пор не выбрали

Пост короля преступного мира России оказался вакантным после задержания Захария Калашова (Шакро Молодого) в июле 2016 года. До него лидером считался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Его убили в Москве в январе 2013 года.

В 2017 году, как сообщал Znak, силовикам дали указание препятствовать проведению выборов криминального авторитета № 1, пока в России не пройдут очередные выборы президента и не завершится чемпионат мира по футболу.

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.