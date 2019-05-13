«Выбросил на дороге»: в Омске ищут родственников мужчины с Алтая, который не может ходить

Мужчина рассказал, что его зовут Виктор. Ему 65 лет. По его словам, в Омске находится уже 3−4 месяца.
Информацию о мужчине распространяют алтайские паблики в соцсетях. Интернет-пользователи пытаются найти родственников мужчины.
В Омске ищут родственников мужчины, который представился жителем Алтайского края. Он не может ходить без трости и передвигается ползком, пишет паблик «Инцидент Рубцовск». По словам мужчины, его сюда привезли и «выбросили по дороге».
Мужчина рассказал, что его зовут Виктор. Ему 65 лет. По его словам, в Омске находится уже 3−4 месяца.
Информацию о мужчине распространяют алтайские паблики в соцсетях. Интернет-пользователи пытаются найти родственников мужчины.
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