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Жизнь

«Выбросил на дороге»: в Омске ищут родственников мужчины с Алтая, который не может ходить

В Омске ищут родственников мужчины, который представился жителем Алтайского края. Он не может ходить без трости и передвигается ползком, пишет паблик «Инцидент Рубцовск». По словам мужчины, его сюда привезли и «выбросили по дороге».

Документы.
Документы.
СС0.

Мужчина рассказал, что его зовут Виктор. Ему 65 лет. По его словам, в Омске находится уже 3−4 месяца.

Информацию о мужчине распространяют алтайские паблики в соцсетях. Интернет-пользователи пытаются найти родственников мужчины.

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