ВИЧ или СПИД: вот в чем вопрос! Тест: что вы знаете о вирусе иммунодефицита человека

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Напомним, что вчера, первого декабря, отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Поэтому мы решили рассказать вам о ключевых моментах, которые следует понимать, говоря об этом заболевании. Проверьте свои знания в тесте altapress.ru.
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