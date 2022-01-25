Вычислят и выключат. Как и почему звонки с подменных номеров будут блокировать

Исследование технологии, которая будет блокировать звонки с подменных номеров, заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — учреждение, подведомственное Роскомнадзору. Данные об этом, пишет «Коммерсант», появились на портале госзакупок.
Исследование технологии поможет ГРЧЦ определить, по каким принципам взаимодействуют операторы связи. При этом поставщики услуг, опрошенные изданием, заверили: они давно используют свои решения для блокировки подозрительных звонков.
Контракт, по которому исследуют систему для блокировки звонков, стоит 8,2 млн рублей.
Контракт на исследование технологичной системы ГРЧЦ заключил в конце декабря.
Да. Для операторов связи, пропускающих подменных номера, ввели штрафы до 1 млн рублей. Соответствующий закон, подчеркивает РИА Новости, в конце декабря подписал президент Владимир Путин.