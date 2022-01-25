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Жизнь

Вычислят и выключат. Как и почему звонки с подменных номеров будут блокировать

В России планируют создать систему для блокировки подменных номеров. Зачем нужна новая телефонная технология и кто ее заказал — в разборе altapress.ru.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0
1
Блокировать звонки с подменных номеров в новой системе. Чья это идея?

Исследование технологии, которая будет блокировать звонки с подменных номеров, заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) — учреждение, подведомственное Роскомнадзору. Данные об этом, пишет «Коммерсант», появились на портале госзакупок.

2
Зачем ГРЧЦ хочет исследовать инновационную технологию?

Исследование технологии поможет ГРЧЦ определить, по каким принципам взаимодействуют операторы связи. При этом поставщики услуг, опрошенные изданием, заверили: они давно используют свои решения для блокировки подозрительных звонков.

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0
3
Сколько стоит новая система?

Контракт, по которому исследуют систему для блокировки звонков, стоит 8,2 млн рублей.

4
А когда ГРЧЦ заключил контракт на систему блокировки?

Контракт на исследование технологичной системы ГРЧЦ заключил в конце декабря.

Сим-карты.
Сим-карты.
22.мвд.рф
5
Оператор должен платить штраф, если пропустил подменный звонок?

Да. Для операторов связи, пропускающих подменных номера, ввели штрафы до 1 млн рублей. Соответствующий закон, подчеркивает РИА Новости, в конце декабря подписал президент Владимир Путин.

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