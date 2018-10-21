20 выдающихся снимков о невысоких технологиях в дорожном строительстве

Представляем вам 20 снимков российских дорог, мимо которых прошли высокие технологии дорожного строительства.
Источник https://trinixy.ru/
Каждое третье воскресение октября работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Они строят трассы, дороги, автомагистрали, развязки, мосты, путепроводы, переходы, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, светофоры, ремонтируют повреждения. Иногда все проходит удачно, иногда не очень.
Представляем вам 20 снимков российских дорог, мимо которых прошли высокие технологии дорожного строительства.
Источник https://trinixy.ru/
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