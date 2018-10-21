20 выдающихся снимков о невысоких технологиях в дорожном строительстве

Каждое третье воскресение октября работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Они строят трассы, дороги, автомагистрали, развязки, мосты, путепроводы, переходы, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, светофоры, ремонтируют повреждения. Иногда все проходит удачно, иногда не очень.