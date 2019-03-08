Видела будущее, благословила Сталина: правда и мифы о жизни святой Матроны Московской

В православном календаре 8 марта — день обретения мощей Матроны Московской. Это одна из самых почитаемых святых в России, о которой сложилось много легенд. Говорят, что святая «заговаривала» воду, предсказывала будущее, видела бесов, и что в начале Великой Отечественной войны к ней тайно приезжал за благословением сам Сталин. Рассказываем, правда ли это.

Кто такая Матрона Московская?

Матрона Московская жила в XX веке. Она родилась слепой (у младенца совсем не было глазных яблок), а в 17 лет перестала ходить, пишет pravoslavie.ru.

Согласно житию, дар предсказания и исцеления у Матроны открылся в 7−8 лет. В течение жизни к ней за помощью приходили сотни людей. В народе блаженную Матрону часто называли «Матронушкой».

С 1925 года и до конца жизни святая жила в Москве, сообщает foma.ru. Это было время гонений на церковь. Блаженная постоянно находилась под угрозой ареста: она скиталась по разным квартирам и другим пристанищам, нигде не оставаясь надолго, чтобы не «подставить» хозяев.

Матрона Московская скончалась в 1952 году. В 1999 году ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии. А в 2004 году блаженная Матрона Московская стала «общецерковной» святой.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской. Анна Зайкова

Что известно о чудесах Матроны Московской?

Журнал «Фома» приводит несколько историй о чудесах Матроны Московской. Согласно воспоминаниям современников, блаженная Матрона была прозорлива. Однажды к ней пришла женщина, которой трижды с фронта приходила «похоронка» на мужа. Святая сказала ей, что он жив. Мужчина вернулся домой в 1947 году.

Еще одна яркая история о чуде Матроны Московской: однажды ее пришел арестовать милиционер. Блаженная сказала ему: «Беги скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется, я сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался. Оказалось, что дома полыхнул керогаз, и его жена обгорела. Женщину спасли. Матрона действительно не сбежала, но милиционер отказался ее арестовать.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской. Анна Зайкова

Есть и совсем трогательные истории. Двое детей из деревни в Тульской области пошли продавать корову в подмосковный поселок. По пути потеряли документы. Запаниковали, что попадутся патрулю, и все решат, что корова краденая.

Помолились Матронушке, которая в тот момент уже жила в Москве. Добрались благополучно: по пути ночевали у хороших людей, кто-то их даже выгородил перед патрулем. Продали корову, и решили зайти к Матроне Московской. А она им с порога:

«Ну и задали вы мне работку! Всю дорогу вела их корову за хвост! Вот, веди им корову, а еще показывай, где живут хорошие люди, где на ночлег пустят»

В народе о чудесах Матроны ходили разные легенды. Многие из них изложены в первом неофициальном житии святой (авторства Зинаиды Ждановой). Некоторые идут вразрез с официальным церковным житием святой. Например, что ее просили почитать над водой молитвы (это перекликается с заговором воды колдунами). Или что во время демонстраций она просила закрывать форточку, так как в комнату проникают бесы.

В церкви обращают внимание на то, что святая Матрона прежде всего молилась о тех, кто к ней обращался, и ее действия не имели ничего общего с заговором или ворожбой.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской. Анна Зайкова

Правда ли , что Матрона Московская встречалась со Сталиным?

По легенде, осенью 1941 года Иосиф Сталин тайно приезжал к Матроне Московской. Святая предсказала победу СССР в войне. Кроме того, она сказала, что Сталин один из всего правительства не уедет из Москвы.

Эта история упоминается в неофициальном житии святой авторства Зинаиды Ждановой. Книгу жестко раскритиковала Синодальная комиссия по канонизации святых. В церкви не рекомендовали ее как источник знаний о жизни Матроны Московской.

Легенду о встречи святой со Сталиным изучили и Синодальная комиссия, и историки Московской духовной академии. Все они пришли к выводу, что такого события не было, так как ни в одном историческом документе оно не упоминается.