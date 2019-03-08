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Видела будущее, благословила Сталина: правда и мифы о жизни святой Матроны Московской

В православном календаре 8 марта — день обретения мощей Матроны Московской. Это одна из самых почитаемых святых в России, о которой сложилось много легенд. Говорят, что святая «заговаривала» воду, предсказывала будущее, видела бесов, и что в начале Великой Отечественной войны к ней тайно приезжал за благословением сам Сталин. Рассказываем, правда ли это.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

Кто такая Матрона Московская?

Матрона Московская жила в XX веке. Она родилась слепой (у младенца совсем не было глазных яблок), а в 17 лет перестала ходить, пишет pravoslavie.ru.

Согласно житию, дар предсказания и исцеления у Матроны открылся в 7−8 лет. В течение жизни к ней за помощью приходили сотни людей. В народе блаженную Матрону часто называли «Матронушкой».

С 1925 года и до конца жизни святая жила в Москве, сообщает foma.ru. Это было время гонений на церковь. Блаженная постоянно находилась под угрозой ареста: она скиталась по разным квартирам и другим пристанищам, нигде не оставаясь надолго, чтобы не «подставить» хозяев.

Матрона Московская скончалась в 1952 году. В 1999 году ее канонизировали как местночтимую святую Московской епархии. А в 2004 году блаженная Матрона Московская стала «общецерковной» святой.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

Что известно о чудесах Матроны Московской?

Журнал «Фома» приводит несколько историй о чудесах Матроны Московской. Согласно воспоминаниям современников, блаженная Матрона была прозорлива. Однажды к ней пришла женщина, которой трижды с фронта приходила «похоронка» на мужа. Святая сказала ей, что он жив. Мужчина вернулся домой в 1947 году.

Еще одна яркая история о чуде Матроны Московской: однажды ее пришел арестовать милиционер. Блаженная сказала ему: «Беги скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется, я сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался. Оказалось, что дома полыхнул керогаз, и его жена обгорела. Женщину спасли. Матрона действительно не сбежала, но милиционер отказался ее арестовать.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

Есть и совсем трогательные истории. Двое детей из деревни в Тульской области пошли продавать корову в подмосковный поселок. По пути потеряли документы. Запаниковали, что попадутся патрулю, и все решат, что корова краденая.

Помолились Матронушке, которая в тот момент уже жила в Москве. Добрались благополучно: по пути ночевали у хороших людей, кто-то их даже выгородил перед патрулем. Продали корову, и решили зайти к Матроне Московской. А она им с порога:

«Ну и задали вы мне работку! Всю дорогу вела их корову за хвост! Вот, веди им корову, а еще показывай, где живут хорошие люди, где на ночлег пустят»

В народе о чудесах Матроны ходили разные легенды. Многие из них изложены в первом неофициальном житии святой (авторства Зинаиды Ждановой). Некоторые идут вразрез с официальным церковным житием святой. Например, что ее просили почитать над водой молитвы (это перекликается с заговором воды колдунами). Или что во время демонстраций она просила закрывать форточку, так как в комнату проникают бесы.

В церкви обращают внимание на то, что святая Матрона прежде всего молилась о тех, кто к ней обращался, и ее действия не имели ничего общего с заговором или ворожбой.

Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Барнаульцы поклоняются мощам святой Матроны Московской.
Анна Зайкова

Правда ли, что Матрона Московская встречалась со Сталиным?

По легенде, осенью 1941 года Иосиф Сталин тайно приезжал к Матроне Московской. Святая предсказала победу СССР в войне. Кроме того, она сказала, что Сталин один из всего правительства не уедет из Москвы.

Эта история упоминается в неофициальном житии святой авторства Зинаиды Ждановой. Книгу жестко раскритиковала Синодальная комиссия по канонизации святых. В церкви не рекомендовали ее как источник знаний о жизни Матроны Московской.

Легенду о встречи святой со Сталиным изучили и Синодальная комиссия, и историки Московской духовной академии. Все они пришли к выводу, что такого события не было, так как ни в одном историческом документе оно не упоминается.

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