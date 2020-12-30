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Жизнь

Видео с матерящимся российским спецназовцем в Сирии оценил военный эксперт

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил «Взгляду», что навряд ли грозит наказание выругавшемуся матом российскому военному в Сирии.

Матерящийся солдат в Сирии.
Матерящийся солдат в Сирии.
кадр из видео.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram опубликовал короткое видео, на котором боец на «великом и могучем» языке обращается к журналисту.

«Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», — написал Соловьев.

Фельгенгауэр отметил, что бойцу не следовало материться. Он также «не думает, что от этого что-то серьезное произойдет».

«Находясь в такой стрессовой ситуации не только российские военные могут сказать такое журналистам. „Вежливые люди“ просто были совсем в другой ситуации. Конечно, боец не должен был так отвечать. Хотя, по идее, с журналистами они вообще разговаривать не должны. В западных армиях это абсолютно соблюдается, хотя если подойти к западному военному, он вежливо ответит, что не уполномочен», — добавил эксперт.

При этом, по его словам, российские военные больше склонны разговаривать с журналистами, причем, включая зоны боевых действий, хотя этого делать нельзя.

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