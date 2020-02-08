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Жизнь

Видео с танцующим дворником из Барнаула покоряет соцсети

В соцсетях появилось задорное видео, на котором дворник из Барнаула зажигательно танцует рядом со снежными кучами.

Дворник. Барнаул.
Дворник. Барнаул.
Altapress.ru.

На фоне видно, как его коллеги продолжают работать — грести снег огромными лопатами. Но главному герою ролика все ни по чем — он хлопает в ладоши и танцует вприсядку.

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