Видео с танцующим дворником из Барнаула покоряет соцсети

В соцсетях появилось задорное видео, на котором дворник из Барнаула зажигательно танцует рядом со снежными кучами.

На фоне видно, как его коллеги продолжают работать — грести снег огромными лопатами. Но главному герою ролика все ни по чем — он хлопает в ладоши и танцует вприсядку.