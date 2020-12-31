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Жизнь

Видеооткрытки, ледяные скульптуры, игрушки ручной работы. Как в алтайских тюрьмах готовятся к Новому году

Новый год приходит и в учреждения уголовно-исполнительной системы. В Алтайском крае в колониях наряжают елки, строят снежные скульптуры и проводят конкурсе. В пресс-службе краевого УФСИН рассказали, как осужденные готовятся к наступающим праздникам.

В тюрьмах готовятся к Новому году.
В тюрьмах готовятся к Новому году.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

По традиции для осужденных проводят конкурс на «Лучшую снежную фигуру», на территории УИС появляются разные сказочные персонажи, Дед Мороз, Снегурочка и символ года — Бык.

На территории исправительной колонии № 6 даже установили новогоднюю елку. Осужденные украсили ее игрушками, которые смастерили сами.

В колониях уже провели конкурсы новогодних стенгазет, плакатов и открыток с зимними пейзажами, главными персонажами грядущего праздника. Лучшие работы разместили в общежитиях отрядов.

Осужденные готовят поздравительные видеооткрытки для своих родственников. В ИК-6 и ЛИУ-1 эта практика уже существовала, а в ИК-4, где недавно оборудовали студию кабельного телевидения, запись новогодних видеооткрыток будет первым опытом.

Смотреть поздравление президента России Владимира Путина в колониях будут по кабельному телевидению. Также осужденным покажут новогодние передачи, художественные фильмы и программы, которые они сами сняли в студии.

Накануне в ЛИУ-1также прошел концерт с участием артистов Алтайского государственного музыкального театра. Он был записан и смонтирован осужденными, занятыми в студии кабельного телевидения. В новогодние праздники его тоже будут транслировать посредством кабельного ТВ, рассказали в УФСИН.

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