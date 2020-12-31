Видеооткрытки, ледяные скульптуры, игрушки ручной работы. Как в алтайских тюрьмах готовятся к Новому году

По традиции для осужденных проводят конкурс на «Лучшую снежную фигуру», на территории УИС появляются разные сказочные персонажи, Дед Мороз, Снегурочка и символ года — Бык.
На территории исправительной колонии № 6 даже установили новогоднюю елку. Осужденные украсили ее игрушками, которые смастерили сами.
В колониях уже провели конкурсы новогодних стенгазет, плакатов и открыток с зимними пейзажами, главными персонажами грядущего праздника. Лучшие работы разместили в общежитиях отрядов.
Осужденные готовят поздравительные видеооткрытки для своих родственников. В ИК-6 и ЛИУ-1 эта практика уже существовала, а в ИК-4, где недавно оборудовали студию кабельного телевидения, запись новогодних видеооткрыток будет первым опытом.
Смотреть поздравление президента России Владимира Путина в колониях будут по кабельному телевидению. Также осужденным покажут новогодние передачи, художественные фильмы и программы, которые они сами сняли в студии.
Накануне в ЛИУ-1также прошел концерт с участием артистов Алтайского государственного музыкального театра. Он был записан и смонтирован осужденными, занятыми в студии кабельного телевидения. В новогодние праздники его тоже будут транслировать посредством кабельного ТВ, рассказали в УФСИН.