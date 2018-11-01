Видеорегистратор-1995. В ролике показано, каким был зеленым Барнаул до вырубок в наше время

В сообществе Barnaul 22 идет обсуждение ретровидео от 1995 года. На кадрах виден зеленый и цветущий город.

Улицы чистые, на стенах и фасадах домов отсутствует реклама (не говоря о билбордах). Даже коровы пасутся вдали от «Ленинского»!

«Видео начинается с ул. Чкалова, там где сейчас „Хорошее настроение“, далее „сковородка“, Вилка-Ложка, ВЗФИ. и конечно же ТЕЛЕГРАФ))) т. е. Почта-России))) приятного просмотра и ностальгии!!!», — пишет Ольга Киселева в описании ролика.

Комментаторы заметили, что кроме трамваев — поменялось все. А политех словно в джунглях.

«Деревья на улице Димитрова где сейчас Вилка Ложка были классные, а потом сначала верхушки им поспиливали, а в этом вообще под корень. Хотя это были вязы, они не хрупкие как тополя», — недоумевает один из комментаторов.

Вернемся в 1995-й и посмотрим, каким был Барнаул. Как быстро все становится историей.