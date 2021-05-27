«Видишь, не заряжен»: подвыпивший барнаулец разгуливал с оружием по улицам

Подозрительного прохожего заприметили около дома № 37. Он шел с бутылкой пива и пистолетом.
«Говорил, что только купил, наводил на меня и говорил при этом: „Смотри, видишь не заряжен“, и нажимал на курок. Приехали полицейские и забрали его», — рассказал один из очевидцев в группе «Инцидент Барнаул».
Потом мужчина якобы зашел домой, взял другую пневматику, вышел из подъезда и его сразу «поймали, скрутили и увезли».
В комментариях также сообщают, что этот мужчина живет в доме поблизости и его якобы часто видят в нетрезвом состоянии.