Лайфхаками сибирских студентов о жизни в самоизоляции заинтересовались в Австрии

Проект 15 апреля запустили студенты факультета бизнес-коммуникаций и информатики Иркутского госуниверситета (ИГУ).
Молодежь вместе с преподавателями снимают короткие видео о своей жизни и размещают их в социальных медиа, в том числе на YouTube-канале.
«Идея проекта появилась, когда все неожиданно оказались в режиме самоизоляции. Мы решили помочь студентам и преподавателям нашего факультета не только объединиться в сложное время, но и больше узнать друг о друге, увидеть, как живут люди, и что их окружает», — объяснила инициативу руководитель проекта, студентка четвертого курса Наталья Дубко.
Каждая новая серия появляется раз в два дня. Сейчас к проекту присоединились выпускники факультета.
«Кроме того, видеоматериалы прислали преподаватели польского и английского языка Малгожата Рапач и Эбигейл Томпсон, которые находятся в режиме самоизоляции у себя на родине. А недавно проектом заинтересовались в Венском университете (Австрия). Теперь на занятиях русского языка австрийские студенты жизнь россиян изучают по выпускам „Ну, рассказывайте!“», — подчеркнули в ИГУ.