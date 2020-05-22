Лайфхаками сибирских студентов о жизни в самоизоляции заинтересовались в Австрии

Видеожурнал «Ну, рассказывайте!» о жизни в условиях самоизоляции стал пособием для австрийских студентов, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Проект 15 апреля запустили студенты факультета бизнес-коммуникаций и информатики Иркутского госуниверситета (ИГУ).

Молодежь вместе с преподавателями снимают короткие видео о своей жизни и размещают их в социальных медиа, в том числе на YouTube-канале.

«Идея проекта появилась, когда все неожиданно оказались в режиме самоизоляции. Мы решили помочь студентам и преподавателям нашего факультета не только объединиться в сложное время, но и больше узнать друг о друге, увидеть, как живут люди, и что их окружает», — объяснила инициативу руководитель проекта, студентка четвертого курса Наталья Дубко.

Каждая новая серия появляется раз в два дня. Сейчас к проекту присоединились выпускники факультета.