Выгодно ли брать ипотеку в кризис 2020

Стоит ли брать ипотеку в условиях финансового кризиса в России? Выгодно ли брать ипотеку перед кризисом? Как влияет экономический кризис на ипотеку в банках?

Ипотека в кризис — финансовая операция, позволяющая быстро решить жилищную проблему в период инфляции рубля и изменения политики кредиторов. Пока банки еще не успели пересмотреть условия выдачи крупных займов, стоит обязательно использовать экспертную помощь в получении ипотеки, чтобы приобрести новые имущественные права на самых выгодных условиях, гарантируя комфортный график обслуживания жилищного кредита в нелегкое кризисное время.

Стоит ли брать ипотеку в кризис?

В последние недели новостные ленты ведущих рейтинговых агентств пестрят негативными сообщениями, на фоне которых кажется логичным отказаться от какой-либо финансовой активности. Вместе с тем кризисная ситуация, спровоцированная пандемией коронавируса, является не первым (и, к сожалению, не последним) сложным периодом, связанным с высокой вероятностью утраты или приумножения сбережений.

Оформление ипотеки в преддверии экономического кризиса несет не только риски, но и выгоды:

сохранение накоплений. Если вы уже успели накопить 15% и более от суммы первоначального взноса , храня сбережения в «матрасе» или на депозите , велика вероятность , что к концу кризиса эта сумма будет составлять 7−10% от стоимости недвижимости. Покупать валюту уже поздно , единственно правильный вариант действий — оформлять заявку на получение ипотечного займа , пока цены на квартиры и дома , которые остаются доступным активом , не успели взлететь.

храня сбережения в «матрасе» или на депозите велика вероятность что к концу кризиса эта сумма будет составлять 7−10% от стоимости недвижимости. Покупать валюту уже поздно единственно правильный вариант действий — оформлять заявку на получение ипотечного займа пока цены на квартиры и дома которые остаются доступным активом не успели взлететь. Возможность комфортного оформления сделки. В кризисный период кредиторы будут поставлены перед необходимостью особо тщательно взвешивать показатели платежеспособности заемщиков , поэтому показатели отказов по заявкам увеличатся в разы. Если приобретение недвижимости — не прихоть , а насущная проблема , стоит поспешить с подписанием договора ипотечного кредитования , чтобы не лишать себя шанса на решение жилищной проблемы.

поэтому показатели отказов по заявкам увеличатся в разы. Если приобретение недвижимости — не прихоть а насущная проблема стоит поспешить с подписанием договора ипотечного кредитования чтобы не лишать себя шанса на решение жилищной проблемы. Фиксация выгодной процентной ставки. Рост аннуитета по кредитам уже начался , но пока он едва заметен. Чем интенсивнее будет развиваться кризис , тем выше поднимутся ставки.

Отразится ли финансовый кризис на ипотеке?

Нет сомнений, что в ближайшие месяцы отечественный рынок недвижимости, а вместе с ним — и сферу ипотечного кредитования ждут серьезные потрясения. Гражданам, принимающим нелегкое решение, стоит ли брать ипотеку в России в 2020 году, в преддверии финансового кризиса, следует учитывать, что полностью застраховать себя от рисков не представляется возможным.

Так, если вы надеетесь дождаться обрушения цен, то идея вряд ли оправдает себя, ведь банки обязательно поднимут ставки по ипотеке с учетом ситуации на рынке, чтобы обезопаситься от разорения. Нередки ситуации, когда заемщики, дождавшись, по их мнению, наиболее выгодного времени для оформления ипотечного займа, не справляются с его обслуживанием из-за большой суммы ежемесячных выплат, обусловленной резким повышением аннуитета, и в итоге теряют все активы.

Можно ли брать ипотеку в кризис?

Как показывает практика, оформление ипотеки в кризис оправдывает себя в долгосрочной перспективе при условии готовности тесного взаимодействия с кредитором. Граждане, для которых ипотечная недвижимость является единственным жильем, в сложных жизненных обстоятельствах, обусловленных кризисом, вправе оформить кредитные каникулы, а после улучшения экономической ситуации — запросить рефинансирование кредита.

Если у вас остались вопросы и сомнения по вопросам ипотечного кредитования в сложившейся ситуации, обращайтесь к специалистам Royal-Finance.ru, которые помогут принять взвешенное решение и оформить займ на лучших условиях, с минимальными рисками.

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