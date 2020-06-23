Как алтайские компании становятся партнерами Ozon, Wildberries и Alibaba

Потребительский факт: в местной продуктовой рознице не сразу удастся найти, например, снеки с клюквой или слайсы из моркови, выпущенные именно в Алтайском крае. Зато эти и другие региональные товары сейчас активно расширяют присутствие в каталогах маркетплейсов Wildberries, Ozon, Alibaba и др. В непростом процессе помощь компаниям, действительно желающим увеличить объемы продаж через Сеть, совместно оказывают эксперты самих интернет-­площадок и специалисты центра «Мой бизнес».

Крупнейшие продавцы Рунета

Как удалось выяснить, у руководителя центра «Мой бизнес» Антона Слободчикова наиболее тесные партнерские отношения на данный момент выстроены с федеральными маркетплейсами Ozon и Wildberries («Озон», «Вайлдберриз»).

Опять же с потребительской точки зрения Ozon и Wildberries — это крупные интернет-магазины с огромным ассортиментом (миллионы наименований), широкой сетью пунктов выдачи товаров и довольно оперативными службами логистики.

Антон Слободчиков Алтайский фонд МСП

Для регионального производственника или дистрибьютора, которому уже недостаточно собственного интернет-магазина, важнее другие параметры и показатели этих маркетплейсов.

Например, у Ozon более 3,5 млн уникальных посетителей в сутки, около 80% заказов приходится именно на продавцов маркетплейса. Wildberries ежедневно посещают свыше 6 млн человек, за сутки там совершается более 750 тыс. покупок. Компания, которая в рейтинге Forbes в 2020 году возглавила рейтинг «10 главных продавцов Рунета», помимо России работает в странах СНГ и выходит на рынок Евросоюза.

Больше тысячи позиций

Неудивительно, что выход со своей торговой маркой на такие интернет-площадки — в интересах амбициозных региональных компаний.

Совокупно на Wildberries и Ozon сегодня уже представлено более 1 тыс. товарных наименований в различных ценовых категориях от производителей из Алтайского края. Некоторые товары объединены едиными брендами (например, «Алтайские продукты», «Алтайские традиции» и др.). Так, под одним из брендов на маркетплейсе размещено более 550 активных товарных позиций. Хотя там же есть алтайские производители лишь с двумя-тремя наименованиями товаров.

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«В большинстве случаев ассортимент из Алтайского края в каталогах федеральных маркетплейсов — это продукты питания и полуфабрикаты, товары для красоты и здоровья, бижутерия, сувениры и т. д. Реже — текстильные изделия и другая продукция», — рассказал Антон Слободчиков.

Два пути

Маркетплейс Ozon некоторое время назад одним из первых снизил требования при регистрации новых поставщиков. Считается, что таким образом партнером интернет-площадки смогла стать практически любая компания или индивидуальный предприниматель.

В Алтайском крае у потенциальных поставщиков маркетплейсов есть как минимум два пути.

Первый — самостоятельно постигнуть все нюансы подключения к интернет-площадке, ручную модерацию товарных позиций, самому разобраться в принципах отгрузки и размещения товаров в каталогах и других деталях.

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Второй путь — обратиться в центр «Мой бизнес», который бесплатно оказывает предпринимателям содействие при выходе на электронные торговые площадки. При этом, как уже отмечалось, эта поддержка осуществляется совместно с Wildberries и Ozon.

Было бы желание

Вот пример из практики центра «Мой бизнес» в мае 2020 года: Ozon на площадке центра провел вебинар с участием предпринимателей региона, посвященный новым возможностям производителей и дистрибьюторов товаров.

Ведущий менеджер Ozon Дарья Чалова разъяснила, чем маркетплейс отличается от традиционного интернет-магазина, дала практическую инструкцию, как начать работать на Ozon, описала логистические схемы и принципы формирования дохода продавца.

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А представители компании Wildberries также в мае провели «Welcome-тренинг: как построить бизнес на Wildberries», на котором предпринимателям представили маркетинговые инструменты межрегиональной экспансии через Сеть и рассказали, как стать поставщиком.

Отметим, что такие мероприятия доступны для всех — размер компании и широта имеющейся ассортиментной линейки значения не имеют.

Факт

Компании Алтайского края, получившие государственную поддержку при размещении на федеральных торговых интернет-­площадках:

«Алтария», «Алтай-Старовер», «Алтайские традиции», «Алтайский вкус», «АлтайВита», «Алфит», «Алькор», «Вистерра», «Гринвич», «Кит Плюс», «Пантопроект», «Специалист», «Трамони», «Фром Вайлд», «Элика».

Справка

Услугой по содействию в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках могут воспользоваться компании и ИП, зарегистрированные на территории Алтайского края и осуществляющие деятельность в производственной сфере, в сфере оказания услуг и производства работ.

К ним есть два ключевых требования:

ненахождение в процедуре конкурсного производства ( в отношении ИП — в процедуре реализации имущества гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

в отношении ИП — в процедуре реализации имущества гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствие задолженности по налогам и сборам , заработной плате.

Об этих и других услугах — на сайте мойбизнес22.рф

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