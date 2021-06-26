Выходные в Алтайском крае начинаются гроз и порывистого ветра

Дневные температуры в субботу, 26 июня, составят +17…+22 градуса. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман.
Ветер западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Утром также местами возможен туман.
Температура воздуха в краевой столице составит +19…+21 градус. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.
Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, когда в Алтайском крае закончатся дожди и вернется настоящее лето.