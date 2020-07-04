Выходные в Алтайском крае пройдут в режиме жаркого шторма

Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды продолжает действовать в Алтайском крае. 4 и 5 июля на территории региона ожидаются температуры, превышающие +30 градусов.

Согласно данным алтайского Гидрометцентра, в субботу днем в крае будет +22…+27 градусов, местами до +32 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град.

В воскресенье, 5 июля, в регионе будет +21…+26 градусов, местами по западу до +31 градуса. При этом кратковременные дожди и грозы ожидаются уже на большей части региона.

Также напомним, что в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.