Выходные в городе: барнаульцев ждёт грандиозный городской пикник

30 июня с 12:00 до 20:00 в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-в) в пятый раз пройдёт большой городской пикник «Поляна» . Как всегда, организатор пикника — журнал «Телепарк» — приготовил крутую программу и множество развлечений для людей разных возрастов. Вход на пикник — бесплатный!

В воскресение в Парке спорта будут работать шесть основных площадок: «Главная сцена», «Игры», «Лекторий», «Спорт», «Творчество», «Маркет».

Главная сцена

12:00−14:00 Анимационная программа от мастерской детских праздников «Андерсен». Маленьких гостей пикника ждёт шуточный батл от сказочной Единорожки и героя комиксов Бэтмена. Всем участникам — вкусные призы.

14:00−15:30 Открытые тренировки от сети фитнес-клубов «Сафари». Для взрослых разминка, зумба и кроссфит, а для малышей — тренировка на батутах и эстаеты.

15:30−17:00 Открытый урок по игре на гитаре от Rock School. Ведущий — Илья Нузиров. С ним вы разберётесь в основах:

из чего состоит гитара;

как держать;

как настраивать;

как извлекать звуки;

как зажимать струны и ставить первые аккорды;

что нужно , чтобы играть песни.

На урок нужно обязательно записаться заранее у Ильи (вшить ссылку).

17:00−20:00 Живой концерт барнаульских групп.

17:00 Plastic Art. Стиль группы — лёгкий рок с ярко выраженной лиричной направленностью песен, где шумные и депрессивные «рок-боевики» соседствуют со светлыми и воздушными балладами.

17:30 U-571. Они не ставят перед собой границ стиля или формата, все треки — это музыкальные зарисовки, сиюминутные и полные ощущения присутствия.

18:00 #ПоFackту. Это единственная команда Сибири, исполняющая оригинальные обработки российских и зарубежных хитов в стиле «мэшап». В репертуаре присутствуют как песни со здоровой долей юмора и стёба над проблемами повседневности, так и серьёзные, лирические композиции.

18:30 «Горизонталь». Коллектив исполняет авторские композиции. Творчество группы направлено на поддержание нравственной атмосферы в обществе в противовес растлевающему воздействию насаждаемых или случайных антигуманных псевдокультур.

19:00 «Волны». Коллектив играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. За годы существования группа добилась известности в родном городе и приняла участие в огромном количестве концертов и фестивалей.

19:30 «Академия художеств». Это панко-фанко-гранж-команда из города Заринска с барнаульской пропиской.

Игры

12:00−17:00 Игротека от «Мосигры». Рубимся в крутые настолки. Ребята помогут выбрать игру, расскажут все правила и сами с удовольствием с вами сыграют!

12:00−20:00 Игры со всего мира от OMGames. На площадке с самыми необычными играми гости «Поляны» получат максимум веселья. В этом году ещё больше игр, в том числе новинки, которые никто не видел.

12:00−20:00 Интерактивная площадка для детей и взрослых от телеканала СТС. Яркую фотозону, настольный теннис, эластик, большую дженгу, гигантские крестики-нолики, а также необычную игру «Подвесной диск» приготовила для нас команда телеканала.

Организатор пикника — журнал «Телепарк» — приготовил для малышей грандиозную напольную раскраску. Нужно просто выбрать любимого сказочного героя и сделать его цветным.

Лекторий

12:00 Евгения Скиба, эксперт в области этикета

«Леди и джентльмены в городе: правила светского этикета на каждый день».

Как элегантно сидеть девушке и молодым людям?

Как снять верхнюю одежду даме и чем мужчина может помочь?

Кто первым заходит в лифт , а кто — выходит?

а кто — выходит? Свод правил для посещения ресторанов: какие нормы вы нарушаете из раза в раз?

13:00 Андрей Лебедев, сооснователь цветочной лавки «Здесь цветóчат»

«Как мы открыли цветочную лавку и начали цветочить по-крупному».

«Здесь цветóчат» — это проект от души. Андрей поделится историей бизнеса, где каждый букет дарит полный восторг, аккаунт в инстаграм — эстетическое наслаждение, а основателя и по совместительству главного флориста зовут Роза. Кроме того, он расскажет про особенности продвижения цветочной лавки и ответит на ваши вопросы.

14:00 Наталья Ольховская, консультант по наведению порядка

«Порядку дома — быть!».

Наталья расскажет, почему наличие/отсутствие времени и денег не слишком влияет на порядок. Как поддерживать дом в чистоте с детьми, в съёмной квартире — и в маленькой, и в большой. Кроме того, она поговорит с вами о том, как найти в себе ресурс сделать простые и понятные шаги к своему новому пространству. И не только посмотреть по-новому на то, что вас окружает, а даже заработать на расхламлении.

15:00 Вячеслав Кондаков, журналист и кинокритик

«Кинокомиксы: почему мы это смотрим и нам это нравится» + дискуссия на тему с тайным гостем.

Вячеслав наконец-то объяснит, почему мы смотрим кинокомиксы, и снова раскроет тему супергероев в новинках кинематографа.

16:00 Евгений Кураков, сооснователь сети «Ели-Худели» и проекта «Место пасты»

«Готовь ко всему».

Он расскажет про свои необычные и уникальные для города проекты, как занимается их развитием.

17.00 Ольга Далгатова, координатор экодвижения «Мусора.Больше.Нет»

«Как уменьшить свой экослед».

Ольга раскроет очень серьёзную и как никогда актуальную проблему современности — загрязение окружающей среды. А ещё расскажет, как уменьшить свой экослед с помощью доступных всем манипуляций с бытовыми отходами.

Спорт

Помимо тренировок на главной сцене гостей пикника ждут эстафеты от магазина спортивных товаров «Декатлон».

С 13:00 до 15:00 Можно будет весело попрыгать, проверить свои умения в стрельбе из лука и, конечно же, получить заряд бодрости и энергии.

Творчество

12:00 — 17:00 Мастер-классы от хобби-маркета Hand Mad. Здесь можно будет сделать арбузик-топпер из фоамирана, открытку в технике скрапбукинг с пчёлками и гусеницу из бумаги (для самых маленьких).

12:00 — 20:00 Ярмарка hand-made-товаров. Здесь можно будет купить очаровательные штуки ручной работы.

В ярмарке участвуют:

Мастерская авторской бижутерии «Юла» с красивейшими брошками, браслетами и серьгами.

Студия SHTUKI привезет авторскую посуду и интерьерные штучки из глины.

Мастерская «Лиса Какутака» представит открытки, наклейки, тотемные игрушки и волшебные брошки.

Woodpaca привезет скетч-буки, декор и сувениры из дерева.

Мини-мастерская «Щепка» привезёт на пикник волшебные украшения из ценных пород дерева и ювелирной смолы.

Кроме того, на ярмарке можно будет купить множество игрушек и украшений для детей и взрослых.

Маркет

Вкусную еду на «Поляне» можно будет купить весь день — с 12:00 до 20:00.

Здесь будут работать:

Жёлтый фудтрак от команды «Кафе в парке» накормит шашлыком, шаурмой и хот-догами.

Всемирно известная сеть пиццерий «Папа Джонс» накормит свежей и горячей пиццей.

Кофейня третьей волны Renoir Coffee приготовит вам латте, американо, капучино и любой другой кофейный напиток.

Мастерская «Коробка печенья» приготовит домашнее печенье, хлеб, варенье и соусы ручной работы.

Натуральный алтайский мёд, травяной чай, джемы, а также крем-мёд собственного производства привезёт на «Поляну» компания «Царь-мёд».

Брендs TESS и «Принцесса Нури» угостят всех освежающими напитками.

Также на пикнике будет организован раздельный сбор отходов вместе с командой проекта «Мусора. Больше. Нет».

Увидимся на «Поляне»!

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