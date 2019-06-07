Выходные в июне 2019: как отдыхаем

Выходные в июне 2019 будут короткими: по случаю празднования Дня России будет только один выходной день — 12 июня, в среду.

Во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

Следующие «длинные» выходные в 2019 году будут приурочены ко Дню народного единства и продлятся со 2 по 4 ноября.