Выходные в ноябре 2019: как отдыхаем на День народного единства

Выходные в ноябре 2019 года на День народного единства продлятся три дня. Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году.

Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.

Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским. Они планировали посадить на русский престол католического королевича Владислава. В это время собралось народное ополчение, которое освободило Русскую землю от иноземных захватчиков.

4 ноября 1612 года ополчение изгнало поляков из Москвы. Эта победа стала импульсом для возрождения российского государства.