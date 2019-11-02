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Жизнь

Выходные в ноябре 2019: сколько дней отдыхаем и когда на работу

Выходные в ноябре 2019 продлятся три дня, а следующая за ними рабочая неделя будет короткой. На День народного единства россияне отдыхают со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.

Церковь.
Церковь.
СС0

Поскольку понедельник, 4 ноября — выходной день, россияне будут работать только четыре дня. Правда, это последние «длинные» выходные в 2019 году.

День народного единства 2019

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году.

Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.

Кроме того, 4 ноября — православный праздник, день Казанской иконы Божией Матери. В 1612 году народное ополчение, которое освободило Россию от польских захватчиков, перед штурмом Кремля три дня постилось и молилось перед Московским списком Казанской иконы Божией Матери.

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