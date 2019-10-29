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Жизнь

Выходные в ноябре 2019: сколько отдыхаем на День народного единства

В ноябре 2019 россиян ждет сразу три выходных дня: будем отдыхать со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства.
instagram.com/anonsomsk

Выходные в ноябре 2019 будут «длинными», а следующая за ними рабочая неделя — «короткой». Поскольку понедельник, 4 ноября — выходной день, россияне будут работать только четыре дня. Правда, это последние «длинные» выходные в 2019 году.

Всего в 2019 году 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников. Самыми длинными из них были новогодние каникулы — жители России отдыхали 10 дней, с 30 декабря по 8 января.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. В этот день в 1612 году народное ополчение изгнало польских интервентов из Москвы. Эта победа стала импульсом для возрождения российского государства.

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