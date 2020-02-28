Выходные вместе с ТРЦ «Пионер»

Весна уже совсем скоро! Март — насыщенный и интересный месяц, поэтому мы постарались подготовить разнообразную программу выходных для семейного досуга! Всей семьей, с детьми, с родителями — встречайте интересные выходные первого месяца весны вместе с Пионером !

1 марта для гостей ТРЦ будут проводить мастер-класс. В программе — декор разделочной доски, приятного и практичного подарка к 8 Марта. Запись на мастер-класс осуществляется по номеру +7−983−180−98−00, писать в WhatsApp. Начало в 14.00

8 марта всех женщин ждет весенняя праздничная программа! Показы авторских коллекций от молодых дизайнеров города, фестиваль красоты, искусства и модных идей. Столько красивых и необычных вещей вы не увидите нигде, кроме как в ТРЦ «Пионер», 8 марта, начало в 13.00!

Выходные в марте вместе с ТРЦ! ТРЦ «Пионер»

15 марта и 22 марта вас порадуют и развлекут традиционные любимые мастер-классы. На этот раз, можно будет сделать креативные карандашницы и оригинальняе салфетницы. Информации по записи появится в социальных сетях ТРЦ, следите за новостями!

Проведите выходные марта креативно, с морем позитивных эмоций, в кругу семьи или компании друзей! А ТРЦ «Пионер» с радостью вам в этом поможет!

Выходные в марте вместе с ТРЦ! ТРЦ «Пионер» Выходные в марте вместе с ТРЦ! ТРЦ «Пионер»

ТРЦ ПИОНЕР

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт: pioneermall.ru

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